Horvātijā plānots restaurēt bijušās Dienvidslāvijas prezidenta Josipa Broza Tito jahtu, ziņo "Euronews".

Jahta tiek gatavota vairākus miljonus vērtai restaurācijai. To plānots izveidot par muzeju, kurā tā apmeklētāji varēs iepazīties ar jahtas vēsturi. Šobrīd jahta atrodas Rijekas ostā Horvātijā. Tomēr ne visi Horvātijas iedzīvotāji ir sajūsmā par jahtas restaurāciju – vietējie nacionālisti esot izteikušies, ka Tito ir izmantojis savu autoritāro varu, lai finansētu greznu dzīvesveidu, ziņo "Euronews".

Jahta ar nosaukumu "Galeb" ("Kaija") vēl pirms Otrā pasaules kara uzbūvēta Itālijas pilsētā Dženovā. To izmantoja, lai pārvestu banānus no Āfrikas, bet, sākoties karam, Itālijas bruņotie spēki to pieprasīja savām vajadzībām. 1941. gadā to torpedēja Lielbritānija, bet vēlāk jahta tika salabota.

Otrā pasaules kara gaitā jahta nonāca Vācijas pārvaldībā un to izmantoja mīnu izlikšanai. 1944. gadā netālu no Horvātijas krastiem jahtu nogremdēja Sabiedroto spēku bumbvedēji. Vēlāk to izcēla no jūras un tā kļuva par oficiālo Tito jahtu. 1953. gadā Tito to izmantoja, dodoties uz Lielbritāniju, kur Dienvidslāvijas prezidents tikās ar Vinstonu Čērčilu, raksta "The Telegraph". (Video)