Operācija ilga no 26. marta līdz 6. maijam un tajā tika aizturēti bandu locekļi un viņu līdzzinātāji, kas iesaistīti kriminālās aktivitātēs kā narkotiku kontrabanda, ieroču un cilvēku tirdzniecība, slepkavības un izspiešana.

"Bandas apdraud mūsu sabiedrības drošību ne tikai lielajās pilsētās, bet nomalēs un laukos," informējot medijus par operācijas rezultātiem, izteicies ICE izpilddirektors Tomass Homans. "Grupējumu radītā vardarbība un kriminālās aktivitātes ir izaicinājums tiesībsargājošiem dienestiem visur."

Pēc ICE sniegtajiem datiem kopumā aizturētas 1378 personas, no kurām 933 ir ASV pilsoņi un 1095 apstiprināti kā kriminālo grupējumu locekļi vai viņi līdzzinātāji. 104 no arestētajiem ir starptautiskās MS-13 bandas pārstāvji, no kuriem astoņi ir nelegālie imigranti.

Operācijas laikā konfiscētas vairāk nekā 200 ieroču vienības, narkotiskās vielas – kokaīns, metamfetamīns, heroīns, fentanils un marihuāna, kā arī naudas līdzekļi gandrīz pusmiljona ASV dolāru apmērā.

Operācija tika aizvadīta visa valstī, bet visvērienīgākā tā bija tādās pilsētās kā Ņujorka, Hjūstona, Atlanta un Ņūarka.