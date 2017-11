Likumsargi savā tvitera kontā atzīmē, ka tika saņemts ziņojums par izcēlušos apšaudi šajā metro stacijā. Metro stacija tika evakuēta, kā arī tika lūgts apkārtējiem māju iedzīvotājiem un viesiem palikt iekštelpās.

Notikuma vietā strādāja vairākas policistu un ugunsdzēsēju ekipāžas, kā arī likumsargi lūdza tai netuvoties, atzīmē medijs. "Metro stacija ir slēgta, kamēr likumsargi veic izmeklēšanu negadījuma vietā," tika teikts policijas paziņojumā.

Kā novērojusi BBC reportiere Helēna Bušbija, cilvēki skriešus devās projām no metro stacijas. "Cilvēki kliedz un raud," piebilda reportiere.

Tiesa, pēc izmeklēšanas metro stacijā, policija nākusi klajā ar paziņojumu, ka nekāda apšaude nav bijusi.

"Ap pulksten 16:38 mēs saņēmām vairākus zvanus par to, ka šajā metro stacijā ir izcēlusies apšaude," tviterī norāda policija, kura uzreiz nosūtījusi uz notikuma vietu specvienības. Tāpat uz notikuma vietu tika nosūtītas trīs ugunsdzēsēju ekipāžas, savā tvitera kontā informē Londonas ugunsdzēsēju brigādes pārstāvji, piebilstot, ka uz vietas atrodās vismaz 15 ugunsdzēsēji.

Pārmeklējot notikuma vietu, policija secinājusi, ka nekas nav noticis. Metro stacija pēc notikušā jau atsākusi darbu, atzīmē BBC.

"Mēs neatradām nevienu aizdomās turamo, pierādījumus par šaušanu un ievainotajiem," tviterī norāda policija, piebilstot, ka notikuma vietā joprojām ir policisti, kuri turpina pārmeklēt apkārtni. Policija arī pateikusies iedzīvotājiem par sapratni un atbalstu.

We have not located any trace of suspects, evidence of shots fired or casualties. Officers still on scene. If you are in a building stay there, if you are on the street in #OxfordStreet leave the area. Officers continue to search the area. More updates as soon as we have them

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 24, 2017