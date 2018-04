"Mēs protestēsim tik ilgi, kamēr netiks apmierinātas darbinieku prasības," norāda viena no divām arodbiedrībām, kas organizē šo streiku. Aptuveni 900 no LOT 1600 darbiniekiem piedalījušies balsojumā par streika rīkošanu un vairāk nekā 800 to atbalstījuši.

Arodbiedrības skaidro, ka šis streiks saistīts ar trīs gadus ilgušām neveiksmīgām pārrunām ar aviokompānijas vadību par atalgojumu palielināšanu.