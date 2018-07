Duda arī pauda uzskatu, ka domstarpības starp Trampu un citām NATO dalībvalstīm nav tik dziļas, kā citiem šķiet. Prezidents uzsvēra, ka Polijai svarīgākais ir jaunie solījumi, kas doti reģiona drošības stiprināšanai.

Tramps ceturtdien, noslēdzoties divu dienu NATO samitam Briselē, paziņoja, ka viņam izdevies panākt "milzu progresu" jautājumā par pārējo alianses dalībvalstu aizsardzības izdevumu palielināšanu. Viņš teica žurnālistiem, ka ir "ļoti, ļoti apmierināts", jo pārējās NATO dalībvalstis esot apņēmušās palielināt aizsardzības izdevumus līdz "nekad iepriekš neredzētam līmenim".

Atbildot uz jautājumu, vai viņš joprojām draud ar Savienoto Valstu izstāšanos no NATO un vai viņš var pieņemt un īstenot šādu lēmumu bez Kongresa atbalsta, Tramps sacīja: "Es domāju, ka droši vien varu, bet tas nav nepieciešams." Atsaucoties uz neoficiāliem avotiem, iepriekš tika ziņots, ka Tramps NATO samitā esot piedraudējis ar ASV izstāšanos no alianses, ja sabiedrotie nekavējoties nepalielinās aizsardzības izdevumus, lai gan citi avoti to noliedz.

Duda pauda pārsteigumu par to, ka citu valstu līderi nopludina presei konfidenciālu sarunu saturu, un īsā sarunā ar žurnālistiem Briselē lielākoties slavēja Trampa nostāju. Duda uzsvēra, ka, neskatoties uz pretējo iespaidu, asās diskusijas apliecina NATO vienotību.

Jautāts, vai viņu satrauc pirmdien Helsinkos gaidāmā Trampa tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, Duda sacīja, ka sagaida no Trampa līdzšinējās ASV nostājas saglabāšanu attiecībā uz atbalstu Polijai. Duda teica, ka būtu patiešām šokēts, ja izrādītos, ka Tramps jebkādā veidā atkāpies no ASV stratēģijas, kas paredz garantēt drošību šajā pasaules daļā. "Un būtu šokējoši, ja viņš kaut kādā veidā piekāptos Vladimiram Putinam, sevišķi, ņemot vērā, ko Krievija dara Ukrainā," sacīja Duda.