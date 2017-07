Šī gada vasaras hita "Despacito" izpildītāji puertorikāņu dziedātājs Luiss Fonsi un reperis "Daddy Yankee" nosodījuši Venecuēlas kreiso prezidentu Nikolasu Maduro par viņu dziesmas izmantošanu politiskiem nolūkiem. "Mana mūzika nav domāta tiem, kas to izmanto kā propagandu," savā "Facebook" lapā raksta Fonsi.

Maduro, kas saskaras ar valsts mēroga protestiem, svētdien izplatīja mainītu hita versiju, kurā viņš aicina venecuēliešus balsot par strīdīgajām konstitucionālajām reformām. Fonsi apsūdzēja kreiso līderi centienos manipulēt sabiedrisko domu. 39 gadus vecis mūziķis norāda, ka Maduro nav konsultējies ar viņu un viņš nav devis atļauju izmantot dziesmu.

Jau vēstīts, ka "Despacito" kļuvusi par visvairāk straumēto dziesmu. Ierakstu kompānija "Universal Music", kas izdevusi šo dziesmu, pagājušajā trešdienā paziņoja, ka "YouTube", "Spotify" un citās platformās "Despacito" oriģinālā un remiksētās versijas straumētas 4,6 miljardus reižu.

Līdz ar to no visvairāk straumētā dziesmas troņa gāzts Džastina Bībera 2015. gada hits "Sorry", kas straumēts 4,38 miljardus reižu. Šogad janvārī iznākusī "Despacito" desmit nedēļas bijusi ASV singlu topa pirmajā vietā. Tā sasniegusi singlu topa virsotni apmēram 50 valstīs. "Despacito" videoklips ir trešais visu laiku skatītākais videoieraksts vietnē "YouTube", kur tam bijuši vairāk nekā 2,7 miljardi skatījumu.