Konferences diskusijas īpašā tiešraides programmā varēs vērot portālā "Delfi" un "Rīgas konference 2017" mājas lapā.

Konferences otrajā dienā, 30. septembrī, diskusijās tiks runāts par globalizācijas negatīvajām sekām, kas atspoguļojas vēlēšanu rezultātos ASV un Eiropā un to, kādas izmaiņas starptautiskajā dienas kārtībā var raisīt populistitsku līderu un politisko spēku nākšana pie varas. Visbeidzot, gaidāma arī saruna par Ukrainas nākotni, reformām un attiecībām ar ES.

Konferenci organizē Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju (ĀM) un Latvijas Aizsardzības ministriju (AM).

Šogad aicināto viesu statusā Rīgā sagaidāms Igaunijas ārlietu ministrs Svens Miksers, Kanādas aizsardzības ministrs Hardžits Sings Sadžans, Lietuvas ārlietu ministrs Līns Linkevičs, Moldovas premjerministra vietnieks, Ārlietu un Eiropas integrācijas ministrs Andreju Galburu, Ukrainas Ārlietu ministrs Pavlo Kļimkins un Zviedrijas parlamenta priekšsēdētājs Urbans Alīnu.

Dalību apstiprinājuši arī ASV Tēvzemes drošības departamenta vecākā padomniece Katrīne Kornel Gorka, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis, Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības bankas galvenais ekonomists Sergejs Gurjevs, "Air Baltic" korporācijas valdes priekšsēdētājs Martins Gauss, žurnālisti no "The Economist", BBC, "The Guardian", "Politiken", "The Wallstreat Journal" un vēl 500 dalībnieku no 40 valstīm. Konferences programma un dalībnieku saraksts ir pieejams "Rīgas konference 2017" mājas lapā.