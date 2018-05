Ukrainas prezidents Petro Porošenko atsauks Ukrainas dalību no vairākiem NVS līgumiem, ziņo RFE/RL.

NVS jeb Neatkarīgo valstu sadraudzība ir politiska un ekonomiska konfederācija, kurā darbojas Krievija un astoņas bijušās PSRS republikas. Ukraina atradās asociētās NVS dalībvalsts statusā. Par plāniem izstāties no NVS Porošenko runāja jau aprīlī, kritizējot organizācijas nespēju nosodīt Krievijas agresiju Ukrainā, raksta RFE/RL.

"Mums tajā [NVS] vairs nav ko darīt. Mēs pārliecinoši atstājam Krievijas ietekmes sfēru," izteicās Porošenko. "Mēs pārskatīsim visas starptautiskās vienošanās, kas parakstītas NVS ietvaros un izstāsimies no tām, kas nesakrīt ar mūsu nacionālajām interesēm," paziņoja Ukrainas prezidents.

Gruzija izstājās no NVS 2008. gadā pēc tam, kad Krievija veica militāru operāciju pret Kaukāza valsti. Kopš 2014. gada Krievija ir anektējusi Krimas pussalu, kā arī atbalstījusi seperatistus Austrumukrainā, kurā norisinās aktīva karadarbība. Militārā konflikta rezultātā dzīvību ir zaudējuši vairāk kā 10000 cilvēku. Krievijas militārā operācija varētu būt viens no iemesliem, kādēļ Ukraina izstājas no dalības NVS.

Petro Porošenko ir Ukrainas prezidents kopš 2014. gada. Viņu ievēlēja demokrātiskās vēlēšanās, pēc tam, kad valsti pameta prokrieviskais prezidents Viktors Janukovičs. Porošenoko vairākkārt ir uzsvēris, ka Ukrainas nākotni asociē ar dziļāku integrāciju Eiropā nevis Krievijā.