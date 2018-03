Jaunākā informācija liecina, ka tropiskā vētra "Elaikim", kas Madagaskaru piemeklēja piektdienas vakarā, atņēmusi dzīvību vismaz 20 cilvēkiem.

Jau vēstīts, ka tropiskais ciklons ''Eliakim'' Madagaskarā ar stipru vēju un spēcīgām lietusgāzēm plosās jau kopš piektdienas.

Vētra "Elaikim" sākusi plosīties ar stipru vēju un pamatīgām lietusgāzēm, izraisot arī zemes nogruvumus un plūdus.

Tropical Cyclone #Eliakim pushes on shore #Madagascar, bringing over 300mm to the area through the weekend. pic.twitter.com/EHt8pNmQS5— CNN Weather Center (@CNNweather) March 16, 2018