Pēc šiem rezultātiem, Putins ieguvis 76,65% balsu. Savukārt, pēc fonda "Sabiedriskā doma" aptaujas datiem, Putins saņēmis 77% balsu, bet, pēc VCIOM aptaujas datiem, 73,9% balsu.

Vakarā Putins ieradās netālu no Maskavas Kremļa esošajā Manēžas laukumā, kur notika Krimas aneksijas ceturtajai gadadienai veltīts mītiņš-koncerts "Krima. Sevastopole. Krievija". Sakot uzrunu no skatuves, Putins pateicās par viņam izrādīto atbalstu.

"Liels paldies jums par rezultātu," viņš sacīja.

"Jūs esat mūsu kopīgā komanda, un es esmu jūsu komandas loceklis. Visi, kas šodien balsoja, ir mūsu kopīgā nacionālā komanda. Es tajā saskatu ne mazāk kā atzinību tam, kas izdarīts pēdējos gados ļoti sarežģītos apstākļos, redzu tajā mūsu cilvēku uzticību un cerību, ka mēs strādāsim tikpat saspringti, tikpat atbildīgi un vēl rezultatīvāk," teica Putins.

"Mūs gaida panākumi," uzsvēra Krievijas prezidents.

Bez Putina vēlēšanās bija vēl septiņi kandidāti. Pēc CVK datiem, otrajā vietā izvirzījies Pāvels Grudiņins no Komunistiskās partijas ar 11,82% balsu. Tālāk seko Vladimirs Žirinovskis no ultranacionālistiskās Liberāldemokrātiskās partijas ar 5,68% balsu, Ksenija Sobčaka no opozīcijas partijas "Pilsoniskā iniciatīva" ar 1,66% balsu, Grigorijs Javļinskis no liberālās partijas "Jabloko" ar 1,04% balsu, Boriss Titovs no Izaugsmes partijas ar 0,75% balsu, Maksims Suraikins no partijas "Krievijas komunisti" ar 0,68% balsu, kā arī Sergejs Baburins no nacionālistiskās partijas "Krievijas tautas savienība" ar 0,65% balsu.

Vispazīstamākais opozicionārs Aleksejs Navaļnijs kā kandidāts vēlēšanām netika reģistrēts, jo viņam ir krimināla sodāmība lietā, kuru viņš pats dēvē par safabricētu. Navaļnijs bija aicinājis prezidenta vēlēšanas boikotēt.

Vēlētāju aktivitāte sasniegusi apmēram 67%, pēc vairāk nekā 95% vēlēšanu komisiju protokolu apstrādes paziņojusi CVK.

Iepriekšējās prezidenta vēlēšanās 2012. gadā piedalījās 65,3% balsstiesīgo Krievijas pilsoņu.

Pēc CVK sniegtās informācijas, ziņojumu skaits par pārkāpumiem vēlēšanu gaitā neesot liels.

Tomēr Krievijas opozīcijas aktīvisti un nevalstiskās organizācijas ziņo par daudziem pārkāpumiem svētdien notiekošajās prezidenta vēlēšanās. Galvenie minētie pārkāpumi ir fiktīvu biļetenu mešana urnās, kā arī urnu novietošana ārpus videokameru redzamības loka.