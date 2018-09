1982. gadā PSRS tika eksperimentēts ar "Novičok" grupas ķīmisko vielu iedarbību uz cilvēkiem, to izmēģinot uz karavīriem, vēsta interneta izdevums " Projekts ".

"Novičok" izmēģināšana pret cilvēku slepenā objektā Saratovas apgabala Šihani vismaz vienā gadījumā ir apstiprināta ar tiesas spriedumu. Tieši Šihani saskaņā ar Lielbritānijas varasiestāžu versiju, varētu būt izgatavota inde, ar ko martā saindēts bijušais Krievijas aģents Sergejs Skripaļs un viņa meita.

Runa ir par tolaik 23 gadus veco leitnantu Vladimiru Petrenko. Saskaņā ar viņa stāstīto, eksperiments ildzis 30 sekundes, kuru laikā viņam dots ieelpot vienu no "Novičok" variantiem, kā rezultātā viņam momentā aizsitusies ciet elpa, "it kā momentā būtu izsūkts viss gaiss no plaušām".

Par savu pieredzi Petrenko pastāstīja jau pēc "perestroikas", bet tolaik tas nevienam nešķita interesanti, raksta medijs.

Deviņdesmitajos gados Petrenko iesniedza tiesā prasību par kompensāciju viņa veselībai nodarītajam kaitējumam. Pēc eksperimenta viņam bija radušās vēdera, elpošanas ceļu un ādas slimības.

Augstākā tiesa, kuras lēmums ir "Projekta" rīcībā, tolaik nospriedusi, ka kaitējums karavīra veselībai eksperimenta laikā nav nodarīts un ka uzreiz pēc tam viņam nav bijusi nepieciešama rehabilitācija.

Petrenko stāstīja, ka eksperiments varētu būt ticis veikts vēl pret 40 karavīriem.

Kā atzinis viens no "Novičok" izstrādātājiem Vladimirs Ugļevs, uz karavīriem var testēt nelielas indes devas, kas redzamu kaitējumu organismam neatstāj, lai gan izmēģinājumu sekas ir grūti prognozējamas.

"Novičok" izmēģinājumi notikuši slepenas programmas "Foliants" ietvaros, ko vadīja Aizsardzības ministrija, apgalvo medijs. Zinātniekiem izdevies sintezēt četras vielas, kuras visas sauc par "Novičoku". Krievijas varasiestādes iepriekš noliedza, ka jebkad būtu bijusi programma vielu ar nosaukumu "Novičok" izstrādei.

Jau ziņot, ka martā Lielbritānijas pilsētā Solsberi ar "Novičok" saindēts bijušais Krievijas izlūkdienesta aģents Sergejs Skripaļs un viņa meita.

Londonā uzbrukumā vaino Krieviju un konkrēti augstāko tās vadību Kremlī. Maskava savu saistību ar notikušo noliedz.

Trīs mēnešus pēc 4. marta izbrukuma Skripaļiem smaržu pudelīti ar uzbrukumā izmantoto "Novičok" indi atrada vietējais iedzīvotājs Čārlijs Roulijs netālajā Eimsberi, kā rezultātā viņš tika hospitalizēts, bet viņa partnere Dona Stērdžesa pēc saskarsmes ar indi mira.

Septembrī Lielbritānija aizdomās par "Novičok" uzbrukumu izvirzīja apsūdzības diviem Krievijas pilsoņiem, kas esot GRU aģenti.