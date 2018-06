Šonedēļ "Youtube" krātuvē publicēts videoieraksts, kurā redzama militārās tehnikas pārvietošanās, krieviski runājoši bruņoti kaujinieki un kaujas aina. Video acīmredzami filmējis kāds notiekošā dalībnieks.

Atvērto avotu interneta izpētes komanda "Conflict Intelligence Team" (CIT), analizējot video, atklājusi, ka tas uzņemts prokremlisko kaujinieku kontrolētajā Ukrainas daļā 2015. gada ziemā un uzskata, ka tajā redzamie kaujinieki ir no tā sauktās privātās militārās kompānijas "Vagner".

Par šādas oficiāli neeksistējošas, bet cieši ar Kremli saistītas algotņu grupas darbību Ukrainā un Sīrijā jau daudz ir rakstījuši gan Krievijas, gan Rietumu žurnālisti. Viens no skaļākajiem notikumiem, kas pievērsa uzmanību šai militārajai grupai, bija februārī Sīrijā noticis ASV spēku uzbrukums prezidenta Bašara al Asada režīma atbalstītājiem.

Šādas algotņu armijas eksistence ļauj Maskavai neatklāt patieso ārvalstu operācijās kritušo skaitu un apgalvot, ka tai nav saistības ar noteiktiem notikumiem.

Kā izpētījis CIT, video fiksēta algotņu kolonnas pārvietošanās 2015. gada ziemā no Molodhvardijskas uz Krasnodonu Ukrainas Luhanskas apgabalā.

Kremlin-linked "Wagner PMC" KamAZ-43269 convoy driving from Molodhvardiysk to Krasnodon (Sorokine) in Luhansk region, Eastern Ukraine in Winter 2015. https://t.co/7klL3MMIKThttps://t.co/xnsLxRP3EO

Note trolleybus wires over the road:https://t.co/GWXvqUOnou pic.twitter.com/kMVN1gl1SK— CIT (en) (@CITeam_en) June 19, 2018