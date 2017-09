12. septembrī apritēja 6602 dienas, ko Putins kā prezidents vai premjers ir bijis pie varas Krievijā, apsteidzot padomju līderi Leonīdu Brežņevu, kurš valdīja 18 gadus un vienu mēnesi starp 1964. un 1982. gadu, amatā pavadot 6601 dienu.

Ilgāk par Putinu tagad Krievijā ir valdījis tikai tirāns Staļins, kurš Padomju Savienību vadīja gandrīz trīs desmitgades no 1924. līdz savai nāvei 1953. gadā, amatā pavadot 10 636 dienas.

Lai gan padomju ēra Putina Krievijā plaši tiek pieminēta ar labu vārdu, Putins atšķirībā no Brežņeva un Staļina vismaz teorētiski ir demokrātisks līderis, kas viņa ilgo atrašanos amatā padara neparastāku.

Vadot Krieviju, Putins ir piedzīvojis četrus ASV prezidentus, četrus britu premjerus un divus Vācijas kanclerus.

Var strīdēties par metodoloģiju, kā aprēķina Putina varas dienas. Pašreizējās vairāk nekā 6602 dienas aprēķinātas, par sākuma datumu ņemot Putina oficiālu iecelšanu premjera amatā 1999. gada 16. augustā un ieskaitot laiku, ko Putins pavadīja premjera krēslā no 2008. līdz 2012. gadam, kad bija pagājis Konstitūcijā atļautais pēc kārtas divu prezidentūru termiņš.

Vairums analītiķu arī uzskata, ka Putins šīs premjerēšanas laikā, samainoties vietām ar Dmitriju Medvedevu, reāli saglabāja varu savās rokās.

Putina ilgā valdīšana viņa tēlam nav kaitējusi. Aptaujas liecina, ka prezidenta popularitāte šogad augustā bija 83%. Sagaidāms, ka Putins kandidēs prezidenta amatam arī 2018. gadā gaidāmajās vēlēšanās un, nepastāvot īstai konkurencei, tajās uzvarēs.

Jau pirms zīmīgā laika posma pārsniegšanas ļaudis Krievijā ir jokojuši par Putina ilgo valdīšanu, salīdzinot viņu ar Brežņevu.

Today Vladimir Putin has now been in power for longer than Leonid Brezhnev. pic.twitter.com/OQOGYp6i3N— Ben Judah (@b_judah) September 14, 2017