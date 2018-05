"Mūsdienās notiek mēģinājumi neatzīt to cilvēku varoņdarbus, kas paglāba Eiropu un pasauli no verdzības, iznīcības un no holokausta šausmām," izteicās Putins. Tāpat viņš norādīja, ka Krievija nepieļaus šādus vēstures izkropļošanas un pārrakstīšanas mēģinājumus, vēsta "Tass".

Putins norādīja, ka tieši Padomju Savienība izšķīra Otrā pasaules kara likteni un ka mēģinājumi to noliegt netikšot paciesti. Putins izteicās, ka neviena cita valsts pasaulē neatraidīja šādu iebrukumu un veica miljonu cilvēku un tūkstošu rūpnīcu evakuāciju laikā, kad notika agresora uzbrukums. Krievijā šodien tiek atzīmēta 73. gadadiena kopš Otrā pasaules kara beigām, kas tiek dēvēta arī par "Uzvaras dienu".