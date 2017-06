Putins sacīja, ka 2000. gadā apjautājies par to toreizējam ASV prezidentam Bilam Klintonam, kad viņš viesojies Maskavā.

"Tikšanās laikā es sacīju: "Apsvērsim iespēju, ka Krievija varētu pievienoties NATO." Klintons sacīja: "Kāpēc ne?" Bet ASV delegācija kļuva ļoti nervoza," sacīja Putins.

Kremļa saimnieks intervijā vairākus mēnešus pirms Klintona 2000.gada vizītes Maskavā izteicās, ka neiebilst pret Krievijas pievienošanos NATO, taču intervijas Stounam ir pirmā reize, kad Putins no jauna pieminējis šo jautājumu.

Stouns intervēja Putinu laikā no 2015. gada līdz 2017. gadam. Galaprodukts tiks pārraidītas ASV kabeļtelevīzijā "Showtime" četrās daļās, sākot no pirmdienas.

Pirmā daļa medijiem tika parādīta vēl pirms pārraidīšanas.

Putins intervijās saka, ka Krievija vēlas uzlabot attiecības ar ASV, taču to sadusmo Vašingtonas "imperiālistu mentalitāte".

Krievijas prezidents arī kritizē NATO par izplešanos pie Krievijas robežām, kā arī aizstāv pretrunīgi vērtēto likumu, kas aizliedz homoseksualitātes propagandu nepilngadīgo vidū.

Neskatoties uz plaši izplatīto noraidošo attieksmi pret gejiem un lesbietēm, Putins sacīja, ka Krievijas "sabiedrība ir lielā mērā liberāli domājoša".

Putins intervijā Stounam arī atklāja, ka viņam ir mazbērni.

Par Putina meitām un viņu dzīvi ir maz kas zināms, un Putins neko vairāk arī neatklāja.

Intervijās Stouns un Putins arī apsprieda filmu "Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb" ("Doktors Streindžlavs, jeb kā es beidzu raizēties un iemācījos mīlēt bumbu").

Stouns norādīja, ka šī filma dod labu ieskatu Aukstajā karā, uz ko Putins reaģēja vēsi. Stouns arī uzdāvināja Krievijas prezidentam filmas DVD kārbu, aizmirstot tajā ielikt pašu disku, ko Putins nodēvēja par tipisku amerikāņu dāvanu.