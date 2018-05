"Es vienmēr esmu stingri turējies un turos pie Krievijas Federācijas konstitūcijas. Konstitūcijā ir skaidri teikts - ne vairāk kā divi termiņi pēc kārtas. Šobrīd man ir otrais termiņš pēc kārtas," tiekoties ar starptautisko ziņu aģentūru vadītājiem, sacīja Putins.

"Kā jūs saprotat, es jau iepriekš divas reizes esmu bijis prezidents, bet pēc tam pametu prezidenta amatu, jo konstitūcija neļāva balotēties vēlēšanās trešo reizi. Grasos pie šī noteikuma turēties arī nākotnē," viņš piebilda.

Maija vidū Krievijas Valsts domē no Čečenijas ievēlētie deputāti iesniedza likumprojektu, kas paredz, ka viens cilvēks prezidenta amatu var ieņemt trīs pilnvaru termiņus pēc kārtas. Priekšlikums tika skaidrots ar to, ka "ir sasniegta sociāli politiskā stabilitāte un ir nepieciešams to turpināt".