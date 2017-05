Par to medijiem paziņojis viens no sodītajiem kazakiem, kā arī apstiprinājis mācītājs, kurš sodu uzlicis.

"Atamanu padomē militārais mācītājs Jans Garmašs uz pusgadu izstūma no baznīcas sešus kazakus, no kuriem daļa kritizēja prezidentu Vladimiru Putinu," paziņoja viens no sodītajiem – Jevgēnijs Pančuks.

Jekaterinodarskas rajona kazaku biedrībā apstiprina, ka patiešām ir sodīti seši biedri, taču uzsver, ka runa nav par izstumšanu no baznīcas.

"Par izstumšanu no baznīcas to saukt nav pareizi, tā ir epitīmija – baznīcas soda veids. Kāds ir epitīmijas termiņš un par ko tā piemērota, nav zināms," paskaidroja kazaku biedrības pārstāvis.

Ar epitīmiju tiek apzīmēts audzinošs sods, kas grēciniekam liek darīt dievbijīgus darbus, kas viņam atgādinātu grēcīgos ieradumus un palīdzētu no tiem atradināties, skaidrots tīmekļa vārdnīcā "Tezaurs".

Lēmumu par epitīmijas piemērošanu sešiem kazakiem pieņēma Kubaņas kazaku garīdznieks Garmašs. Soda iemeslus viņš atklāt atteicās, atsaucoties uz grēksūdzes slepenības ievērošanu, raksta "Currenttime".

Aprīļa beigās vairāki kazaki, tostarp Pančuks, ieradās Krasnodarā atvērtajā opozicionāra Alekseja Navaļnija priekšvēlēšanu štābā sniegt preses konferenci, kuru izjauca zālē ielauzušies nikni cilvēki kazakiem raksturīgā apģērbā.

Dažas dienas pirms tam Pančuks pauda atbalstu Navaļnijam viņa cīņā pret varas korupciju. Viņš paziņoja, ka kazaki atbalsta cīņu pret korupciju un apgalvoja, ka kazaku līderi devuši rīkojumu bloķēt Navaļnija štābu, taču daudzi tam nav piekrituši.

Pēc šīm atklāsmēm Pančuks nekavējoties tika izslēgts no kazaku organizācijas un citi kazaki internetā publicēja video ar viņam izteiktiem draudiem.

Krievijas kazaku kustības pārstāvji, kuri nereti iestājas par Kremļa interesēm, slavina prezidentu Vladimiru Putinu un iesaistījušies arī bruņotajā konfliktā Ukrainā prokremlisko separātistu pusē, arī iepriekš ir rīkojuši akcijas pret Navaļniju.

Iepriekš viņi ir bloķējuši Navaļnija štābus un pērn Anapā uzbruka pašam opozicionāram.

Tā saukto kazaku kustības Krievijā iesaistās ielu patruļās kā brīvprātīgie kārtības sargi, tostarp kopā ar policiju.

2015. gadā kazaku patruļa ar pātagām Sočos uzbruka pankgrupai "Pussy Riot", kad grupas dalībnieces sarīkoja akciju ar dziesmu "Putins iemācīs tevi mīlēt dzimteni".