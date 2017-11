Uzrunājot Tautas partijas atbalstītājus, Rahojs aicināja "klusējošo vairākumu" šoreiz būt aktīvam un balsot 21.decembrī plānotajās Katalonijā ārkārtas vēlēšanās.

"Mums jāatgūst Katalonija no separātisma haosa," paziņoja Rahojs.

Viņā arī aicināja uzņēmumus nepamest Kataloniju nestabilās situācijas dēļ.

Katalonijas valdība 1.oktobrī sarīkoja referendumu par reģiona neatkarību, lai gan tiesa bija atzinusi to par nekonstitucionālu un Spānijas varas iestādes centās nepieļaut tā norisi. Referendumā piedalījās 43% balsstiesīgo un no viņiem 90% atbalstījuši reģiona atdalīšanos no Spānijas. Absolūtais vairākums neatkarības pretinieku referendumu boikotēja.

Pēc tam, kad Katalonijas parlaments 27.oktobrī pasludināja Katalonijas neatkarību, Spānijas premjerministrs Marjano Rahojs atlaida Katalonijas parlamentu un valdību un izsludināja Katalonijā ārkārtas vēlēšanas. Vairākiem bijušajiem Katalonijas valdības locekļiem izvirzītas apsūdzības par dumpi, musināšanu un sabiedrisko līdzekļu nepiemērotu izlietošanu. Vairāki no apsūdzētajiem atrodas apcietinājumā.

Barselonā sestdien aptuveni 750 000 cilvēku piedalījās protesta akcijā, pieprasot atbrīvot apcietinātos bijušos Katalonijas valdības locekļus.

Rahojs paziņoja, ka steidzami nepieciešams atgriezties pie normāla stāvokļa Katalonijā, lai mazinātu sociālo un ekonomisko spriedzi.

"Separātistu draudi ir destruktīvi, skumji un mokoši," viņš piebilda.

Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Katalonijā ārkārtas vēlēšanās gaidāma spraiga cīņa starp separātistiem un partijām, kas atbalsta reģiona palikšanu Spānijas sastāvā.

Rahoja pārstāvētā konservatīvā Tautas partija kopš 2011.gada uzvarējusi trīs Spānijas parlamenta vēlēšanās, bet Katalonijas reģionālajās vēlēšanās 2015.gadā ieguva mazāk par 10% balsu.

Aptaujās Katalonijā Tautas partija joprojām atpaliek no vairākām citām partijām, tostarp centriskās "Ciudadanos" ("Pilsoņi") un Katalonijas Sociālistu partijas, kas atbalsta reģiona palikšanu Spānijas sastāvā.

Spriežot pēc mēneša sākumā veiktas aptaujas, Katalonijas neatkarības atbalstītāju partiju koalīcija decembrī gaidāmajās vēlēšanās var zaudēt absolūto vairākumu reģiona parlamentā.

Rahojs arī aizstāvēja savu lēmumu atjaunot tiešu pārvaldi Katalonijā.

"Ārkārtējus pasākumus var īstenot tikai tad, kad nav citu iespēju, un mēs tos īstenojām, lai apturētu pieaugošos uzbrukumus mierīgai līdzāspastāvēšanai," sacīja Rahojs.

"Gadsimtiem, gadsimtiem ilgi Katalonija un Spānija ir cēlušas valsti, kas ir multikulturāla un daudzveidīga, un separātistiem netiks ļauts saraut saites, kas mūs saista," viņš uzsvēra.