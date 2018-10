Boltons ieradies vizītē Maskavā, kur tikās ar vairākām augsta līmeņa Krievijas amatpersonām, tostarp prezidentu Putinu, kā arī aizsardzības ministru Sergeju Šoigu.

Par vienu no galvenajiem jautājumiem ASV-Krievijas attiecībās kļuvis prezidenta Donalda Trampa paziņojums par vēlmi izstāties no 1987. gada līguma starp ASV un PSRS, kas paredzēja vidējā un tuvā darbības rādiusa raķešu likvidāciju. Preses konferencē Boltons norādīja, ka ASV vēlas no šī līguma izstāties, jo Trampa administrācija ir pārliecināta, ka Krievija to neievēro, raksta "Al Jazeera".

Boltons arī paziņoja, ka ASV izstāšanās no šī līguma neradītu apdraudējumu, jo "draudus rada jau izvietotās Krievijas raķetes". Tāpat viņš izteicās, ka Vašingtona ar bažām skatās uz apjomīgo Ķīnas vidējā un tuvā darbības rādiusa raķešu arsenālu. "Šis līgums ir novecojis un to neievēro citas valstis," teica Boltons, "tādējādi līgums ierobežo tikai vienu valsti – ASV."

Vladimirs Putins izteicās, ka Krievija, dažkārt, ir pārsteigta par, kā to raksturoja Kremļa saimnieks, neizprovocētām darbībām no ASV puses. Krievijas prezidents uzsvēra, ka Vašingtonas un Maskavas starpā ir nepieciešams uzturēt dialogu un pauda gatavību nākammēnes tikties ar Trampu Parīzē, kur atzīmēs Pirmā pasaules kara noslēguma simto gadadienu, vēsta medijs.

Putins preses konferencē arī pajokoja – viņš norādīja, ka ASV ģerbonī redzams ērglis, kas tur 13 bultas, kā arī olīvu zaru ar 13 olīvām. "Man ir jautājums: vai jūsu ērglis ir apēdis visas olīvas un viņam palikušas tikai bultas?" smejoties vaicāja Putins. Boltons atbildēja, ka olīvas nemaz nav paņēmis līdzi. ASV ģerbonī bultas un olīvu zars simbolizē kara un miera spēku, attiecīgi: olīvu zars - mieru, bultas - spēju aizstāvēties.

Vizītes laikā Džons Boltons arī nolika ziedus vietā, kur noslepkavoja Krievijas opozicionāru Borisu Ņemcovu. Ņemcovu nošāva 2015. gada 27. februārī.