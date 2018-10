Svētdienas reģionālajās vēlēšanās Bavārijā Kristīgās Sociālās savienības (CSU) atbalsts saruka par 10 procentpunktiem salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām, savukārt vēl viena Merkeles koalīcijas partija – Sociāldemokrāti (SPD) – ieguva mazāk par 10% vēlētāju balsu.

Results of the Bavarian state elections where two of the three parties in German Chancellor Angela Merkel's coalition government suffered heavy losseshttps://t.co/vwP5sL0hWo pic.twitter.com/YqzHCZK1ge