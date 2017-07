Viņš izcēla izskanējušās spekulācijas par to, ka Tramps "atlaistu" pārkāpumus, pirms pret viņu celtas kādas apsūdzības.

Bušs bija galvenais Trampa sāncensis cīņā par Republikāņu partijas nomināciju prezidenta amatam. Runājot publiskā diskusijā, viņš sestdien arī kritizēja arī savus partijas biedrus.

"Kad Baraks Obama izdarīja kaut ko ar Krieviju saistītu un tu teici: "Tas ir neaptverami," tad tev jābūt tādai pašai kaismei kritizēt, ja savējais izdara to pašu," teica Bušs.

Without naming them, Jeb Bush calls out Republicans who were mad at Obama over Russia, but have been silent on Trump and Russia pic.twitter.com/4fuZG8hHDV— Max Tani (@maxwelltani) July 22, 2017