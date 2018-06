Atbildot uz izdevuma jautājumu, vai rietumvalstis savā Krievijas izvērtējumā ir naivas, prezidente atbildēja apstiprinoši.

"Jā, joprojām. Tikai tad, kad viņiem uzbrūk un viņi pamana, ka Krievija iejaucas viņu interesēs, izspiego viņus un manipulē ar viņu vēlēšanām, viņi pamostas," sacīja prezidente.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins runā vienu, bet dara ko citu, viņa piebilda.

Lietuvas līdere, kas ir viena no skaļākajām gāzesvada projekta "Nord Stream 2" kritiķēm, uzsvēra, ka pastāv cieša saistība starp energoresursu piegādi un politiku.

Ja Eiropa ar "Nord Stream 2" padarīs sevi par atkarīgu no Krievijas, tad Putinam tas dos efektīvu instrumentu savas politikas īstenošanai, skaidroja Grībauskaite.

Pati Lietuva atbrīvojas no enerģētiskās atkarības no Krievijas, iepērkot sašķidrināto gāzi no ASV.

Grībauskaite arī norādīja, ka Lietuvai neviens neuzbruks, ja tās iedzīvotāji parādīs, ka spēj un grib sevi aizsargāt. Tomēr draudi no Maskavas puses pastāv, turklāt ne tikai militāri vien.

"Ja mēs parādīsim, ka varam un spējam sevi aizsargāt, tad neviens mums neuzbruks. Mums ir jābūt gataviem psihiski, politiski, tehnoloģiski, ar sirdi un garu," sacīja Grībauskaite.

Krievijas karaspēks, kas ir sakoncentrēts pie Baltijas valstu un Polijas robežām, ir desmit reizes lielāks nekā tur esošie NATO spēki, norādīja prezidente.

"Jaunā paaudze ir gatava aizstāvēt savu valsti. Mēs pieļāvām lielu kļūdu, to nedarot 1940. gadā, kad iebruka Sarkanā armija un okupēja Lietuvu," atzina prezidente.

"Tas beidzās ar genocīdu. Mēs zaudējām teju 15% mūsu iedzīvotāju, un liela daļa tika deportēta uz padomju darba nometnēm. Mums vajadzēja cīnīties. Mēs vēlreiz šādu kļūdu nepieļausim," uzsvēra Grībauskaite.