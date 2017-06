56 gadus vecais Rodmens, kuram mugurā bija tenisa krekls ar virtuālās valūtas "PotCoin ", kas tiek izmantota legālajā marihuānas tirdzniecībā un kas sponsorēja braucienu uz Ziemeļkoreju, atteicās runāt ar žurnālistiem Pekinas lidostā.

Ziemeļkorejā viņš ieradās otrdien, paziņojot, ka, dodoties uz Phenjanu, "tikai cenšas atvērt durvis" izolētajam režīmam. Viņš arī apgalvoja, ka ASV prezidents Donalds Tramps būtu apmierināts ar viņa misiju.

"Deniss smagi strādā abu valstu labā, mēģinot, ziniet, pēc iespējas vairāk mazināt saspīlējumu," žurnālistiem sacīja bijušā basketbolista asistents, kurš žurnālistiem lūdza viņu uzrunāt vārdā Vo.

"Sportā taču tas notiek, vai ne? Sports vieno, sports un mūzika vieno," viņš piebilda.

Kā liecina fotogrāfijas un videomateriāli, Ziemeļkorejā Rodmens pasniedza izolētās valsts sporta ministram Kimam Ilgukam ekskluzīvas dāvanas, tostarp Trampa grāmatas "The Art of the Deal" ("Vienošanās māksla") eksemplāru, ziepes, divus sporta kreklus ar autogrāfiem un grāmatu "Where's Waldo? The Totally Essential Travel Collection" ("Kur ir Valdo? Pilnīgi nepieciešama ceļojumu kolekcija").

Tramps bija Rodmena priekšnieks, kad sportists piedalījās Trampa televīzijas realitātes šovā "Celebrity Apprentice" ("Slavenību māceklis").

Rodmens Ziemeļkoreju apmeklējis vismaz četras reizes, no kurām pēdējā bija 2014.gadā, kad viņš izpelnījās kritikas vētru ar apsveikumu Ziemeļkorejas līderim Kimam Čenunam dzimšanas dienā, cilvēku pilnā stadionā nodziedot viņam pasaulē populārāko apsveikuma dziesmu "Happy Birthday". Rodmens norādīja, ka Kims ir viņa "labākais draugs".

Sportists Kimu saticis dažos, bet ne visos braucienos uz Ziemeļkoreju. Pagaidām nav zināms, vai šonedēļ ir bijusi tāda tikšanās.

ASV amatpersonas uzstāj, ka Rodmens uz Ziemeļkoreju dodas kā privātpersona, lai gan valda spekulācijas, ka viņš ir neoficiāls Trampa sūtnis.

Ziemeļkoreja otrdien atļāva aizvest uz dzimteni notiesātu ASV studentu Oto Vormbīru, kurš atrodas komā kopš ieslodzījuma Ziemeļkorejas spaidu darbu nometnē.

22 gadus vecais Vormbīrs, kurš izcietis 18 mēnešus no viņam piespriesta 15 gadu ieslodzījuma, tika atbrīvots un repatriēts laikā, kad Tramps ir uzaicinājis Dienvidkorejas jauno prezidentu Munu Džēinu uz sarunām Vašingtonā par Phenjanas kodolprogrammu.

Ziemeļkorejā aizturēti pašlaik ir trīs citi ASV pilsoņi.

Rodmens piecas reizes tika kronēts par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionu, trīs reizes paveicot to kopā ar Čikāgas "Bulls" komandu, bet divas reizes ar Detroitas "Pistons". Tāpat viņš karjeras laikā pārstāvēja arī Sanantonio "Spurs".

2011.gadā Rodmens tika uzņemts NBA Slavas zālē.