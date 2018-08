Pasākuma vietas darbinieki sāka evakuēt cilvēkus, kad parādījās lietus un vējš, kas sasniedza 31-35 metrus sekundē, apgāžot koncerta ieejas vietas stiprinājumus un traumējot netālu stāvošos cilvēkus.

Visi ievainotie cilvēki ir nogādāti slimnīcā, līdz šim divi cilvēki no slimnīcas izrakstīti.

"WinStar World Casino and Resort" bija paredzēts notikt grupu "98 Degrees" un "Backstreet Boys" koncertiem, taču tos atcēla slikto laikapstākļu dēļ. Tāpat bija paredzēts, ka koncertu apmeklēs ap 12 tūkstošiem cilvēku. Pasākuma vietas pārstāve Kima Koča Tomsone medijam norādījusi, ka darbinieki ir sākuši evakuēt cilvēkus pēc zibens spēriena pavisam netālu. Taču vismaz 150 apmeklētāju "darbinieku brīdinājumu nedzirdēja".

Kāda notikušā aculieciniece medijam apliecinājusi, ka vairāki cilvēki aizvesti ar ātrās palīdzības mašīnām, savukārt "dažiem bija apsaitētas galvas, taču viņi varēja pastaigāt".

Arī citi apmeklētāji dalās ar notikuma gaitu:

Current scene at #WinStarWorldCasino . My stomach is in knots. A pavillion collapsed in front of us on people waiting in line at the @backstreetboys concert. #oknews #BSB #okwx pic.twitter.com/7Km54rfbg7 — Sydney Stavinoha (@SydneyStavinoha) August 18, 2018

Multiple injuries at Backstreet Boys concert/Winstar when a fixture was blown over on top of fans. 60mph winds with a severe thunderstorm that blew through as people were waiting in line to enter venue. @kfor @koconews @KOCOdamonlane @MikeMorganKFOR #okwx pic.twitter.com/TEbrgHfYDq — Kathy ☈ebec (@OkWxChaser) August 18, 2018

Grupa norādījusi, ka koncerts tiks pārcelts un izteikusi nožēlu par šo notikumu. "Mēs nevienu nevēlējāmies pakļaut briesmām," teikts sociālajā tīklā "Twitter" izplatītajā grupas paziņojumā.

We never want to put our fans in harm's way and with tonight’s weather and the injuries from earlier, we have decided to cancel the show and will attempt to reschedule. The most important thing is for everyone to get home safely and we will see you all very soon!

— backstreetboys (@backstreetboys) August 19, 2018