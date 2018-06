Sadzīves un bandu vardarbība vairs nevarēs būt par pamatojumu patvēruma iegūšanai ASV, pirmdien paziņoja ASV ģenerālprokurors Džefs Sešonss, nosakot patvēruma piešķiršanā jaunus ierobežojumus ar mērķi apturēt nelegālo imigrantu ģimeņu pieplūdumu no Centrālamerikas valstīm.

"Ārzemnieks var ciest no draudiem un vardarbības ārvalstī jebkādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar viņa sociālajiem, ekonomiskajiem, ģimenes vai citiem personīgiem apstākļiem. Tomēr patvērums neparedz visu nelaimju novēršanu," teica Sešonss.

Paziņojot izšķirošu viedokli kādas Salvadoras sievietes lietā, kuru viņas vīrs gadiem sitis un izvarojis, Sešonss sacīja, ka patvēruma meklētājiem ir jāpierāda, ka viņi tiek vajāti savas piederības noteiktai grupai dēļ.

Sešonss arī pateica, ka šāda grupa nevar būt pārāk plaša vai izplūdusi, un atcēla lēmumu par patvēruma piešķiršanu, kurā bija pieņemts, ka precētas sievietes esot vardarbīgu attiecību upuri kā vajāta grupa.

"Tikai fakts, ka kādai valstij var būt problēmas efektīvi cīnīties pret zināmiem noziegumiem – tādiem kā sadzīves vardarbība vai bandu vardarbība – vai ka zināmiem iedzīvotājiem ir lielāka iespējamība būt noziedzības upuriem, pats par sevi nevar būt par pamatojumu patvērumam," nolēma Sešonss.

Viņa lēmums ir daļa no reakcijas uz tūkstošiem imigrantu ierašanos no Hondurasas, Gvatemalas un Salvadoras pēdējā gada laikā, bēgot no vardarbības savās valstīs. Vairums no viņiem pēc Meksikas-ASV robežas šķērsošanas uzreiz vērsās varas iestādēs, pieprasot patvērumu.

Sešonss maija sākumā paziņoja, ka visi nelegālie robežas šķērsotāji, ieskaitot patvēruma meklētājus, tiks apsūdzēti noziegumā, bet viņu bērni tiks nošķirti no vecākiem. ANO Cilvēktiesību birojs ir paziņojis, ka ar šādu politiku tiek pārkāptas bērnu tiesības.