Policija turpina pārmeklēt vairākas adreses un paziņojusi, ka izmeklēšana ātri virzās uz priekšu, vēsta raidsabiedrība "Sky News".

Raidsabiedrība BBC ziņo, ka policija noskaidrojusi uzbrucēju identitāti, tomēr pagaidām to neatklāj. Līdz šim neviens teroristiskais grupējums nav uzņēmies atbildību par uzbrukumu.

"The Guardian" žurnālisti uzrunāja cilvēkus, kuri dzīvo policijas apmeklētajā mājā Bārkingas rajonā Londonas austrumos. Viena no iemītniecēm, kura izvēlējās palikt anonīma, medijos publicētajās fotogrāfijās vienu no nošautajiem uzbrucējiem atpazinusi kā savu kaimiņu. Viņa norādīja, ka vīrietis nav bijis vecāks par 30 gadiem. Viņš bijis kalsnas miesas būves, precējies un audzinājis bērnu. Svētdienas rītā viņas aizdomas apstiprinājusi policija, kas fotografēja vīrieša sarkano "Peugeot" automašīnu.

