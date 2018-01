Savukārt vardarbīgi noskaņotu islāmistu skaits sešu gadu laikā pieaudzis vairāk nekā četras reizes. Pirms sešiem gadiem to skaits bija apmēram 100, bet tagad jau 420, norāda laikraksts, atsaucoties uz Vācijas Konstitūcijas aizsardzības biroja (BfV) ziņojumu.

BfV ziņojumā par salafistu aprindām apkopota informācija par 748 cilvēkiem. Gandrīz 90% šo salafistu ir vīrieši, kuru vidējais vecums ir 33,9 gadi, un viņi ir vienu gadu vecāki par šīs grupas sievietēm.

Viens no vecuma struktūru noteicošiem faktoriem ir tas, ka salafistu aprindas Berlīnē pastāv jau kādu laiku, tāpēc viņi ir kļuvuši vecāki. Puse šo salafistu ir Vācijas pilsoņi, no kuriem trešajai daļai ir dubultpilsonība.

BfV ziņojumā norādīts, ka dubultpilsoņu pases lielākoties ir no arābu valstīm un Turcijas. No tikai ārvalstis pārstāvošajiem salafistiem lielākā grupa ir Krievijas pilsoņi, un vairums to nāk no Ziemeļkaukāza.

Patvēruma meklētāju īpatsvars Berlīnes salafistu aprindās ir neliels. BfV ziņojumā norādīts uz 24 šādiem cilvēkiem, kuri kopš 2014. gada ieradušies Berlīnē. Viņi lielākoties ieceļojuši no Afganistānas, Irākas, Krievijas un Sīrijas.