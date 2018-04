Saskaņā ar Vācijas Konstitūcijas aizsardzības biroja (BfV) datiem pirms pieciem gadiem Vācijā bija aptuveni 5500 salafistu. Vācijā dzīvo gandrīz pieci miljoni musulmaņu, kas nozīmē, ka salafisti pašreiz sastāda 0,22% no kopējā musulmaņu skaita Vācijā.

Vācijas drošības dienestu amatpersonas "Tagesspiegel" norādīja, ka kopumā vērojama tendence salafistu skaita pieaugumam palēnināties, taču šī tendence nav stabila. Amatpersonas arī atklāja, ka visstraujāk salafistu skaits pieaudzis Vācijas mazākajās federālajās zemēs, piemēram, Berlīnē un Hamburgā.

Amatpersonas Hamburgā otrdien sacīja, ka no Hamburgā dzīvojošajiem 798 salafistiem 434 klasificēti kā "džihādisti". Pagājušajā jūnijā džihādistu kategorijā varasiestādes bija iekļāvušas 365 no 730 Hamburgā reģistrētajiem salafistiem. Salafistu skaits pieaudzis arī Austrumvācijā, lai gan kopumā to skaits šajās federālajās zemēs saglabājies zems. Brandenburgas Iekšlietu ministrija informēja, ka zemē pašreiz reģistrēti 100 salafisti, kas ir par 20 vairāk nekā 2016. gadā.