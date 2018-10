Negadījums notika tirdzniecības centra "Repubblica" metro stacijā, kas negadījuma dēļ tika slēgta.

Eskalatoram pēkšņi palielinot ātrumu, cilvēki nokrita tā pakājē.

Itālijas Civilās aizsardzības aģentūras preses pārstāvis sacīja, ka visi cietušie ir Krievijas pilsoņi, taču Itālijas mediji ziņoja, ka ievainojumus guvuši arī daži itāļi.

Visi ievainotie tika hospitalizēti. Vairāki bija nopietni ievainoti, un viena ievainotā stāvoklis bija kritisks, norādīja Civilās aizsardzības aģentūras preses pārstāvis.

Romas mērs Virdžīnija Radži paziņoja reportieriem notikuma vietā, ka saskaņā ar aculiecinieku teikto Krievijas futbola komandas Maskavas CSKA fani "lēkāja un dejoja" uz eskalatora, līdz tas sabruka.

Itālijas ziņu aģentūra ANSA vēstīja, ka fani, visticamāk, bijuši alkohola reibumā.

"Tas bija dīvains negadījums," sacīja Romas ugunsdzēsēju komandieris Džampjero Boskaino, piebilstot, ka vēl ir pāragri izteikt pieņēmumus par cēloni.

Lielākā daļa cietušo guva vieglus kāju ievainojumus, bet vienam draud kājas amputācija, ziņoja ANSA.

Maskavas CSKA fani bija ieradušies Romā uz Čempionu līgas spēli ar Romas komandu.

Citā incidentā, kas notika pie Olimpiskā stadiona, viens Maskavas CSKA fans tika sadurts ar nazi konfliktā ar Romas komandas līdzjutējiem. Tas notika pirms spēles, kura sākās paredzētajā laikā pulksten 21 (pulksten .22 pēc Latvijas laika).

Aculiecinieki medijiem stāsta, ka krievu futbola komandas līdzjutēji lēkājuši pa eskalatoru, kas tādējādi sabrucis.

NEWS: Several CSKA Moscow fans were seriously injured after an escalator failure in a Rome metro station. pic.twitter.com/I5WzUr57K4