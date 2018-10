Negadījums noticis tirdzniecības centra "Repubblica" metro stacijā, kas negadījuma dēļ ir slēgta.

Aculiecinieki medijiem stāsta, ka krievu futbola komandas līdzjutēji lēkājuši pa eskalatoru, kas tādējādi sabrucis. Itālijas ziņu aģentūra ANSA vēsta, ka fani, visticamāk, bijuši alkohola reibumā.

NEWS: Several CSKA Moscow fans were seriously injured after an escalator failure in a Rome metro station. pic.twitter.com/I5WzUr57K4