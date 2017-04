!!!В петербургском метро произошел взрыв В вагоне поезда на станции "Сенная площадь" произошел взрыв. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на очевидцев. Об этом также сообщает ТАСС со ссылкой на источник. "Интерфакс" сообщает о хлопке на станции. Пользователи социальных сетей сообщают о множестве пострадавших. #newsvl #вл #владивосток #ig_vladivostok #ig_primorye #primorye #primorskykray #приморскийкрай #приморье #vladivostok_official #vl #vladivostok #vladivostok_city #vladivostok_beautiful #vdk #instagramrussia #instarussia #инстаграмнедели #россия #newsvlru

