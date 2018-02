Karavīra pakāpe sievietei neietver apmācību kaujas darbībā, bet tā vietā dod iespēju strādāt drošības sfērā.

Lai sievietes varētu iestāties Saūda Arābijas armijā, tām jāatbilst 12 izvirzītajām prasībām, tostarp jābūt Saūda Arābijas pilsonēm vecumā no 25 līdz 35 gadiem ar vismaz vidējo vispārējo izglītību. Tāpat noteikts, ka potenciālajām armijniecēm un viņu vīriešu aizbildņiem – vīram, tēvam, brālim vai dēlam – jādzīvo provincē, kurā viņa piesakās dienēt.

Lēmums pieņemt armijā sievietes viena no daudzām reformām, kas uzlabo sieviešu tiesības konservatīvajā musulmaņu valstībā. Karoņprincis Mohammeds bin Salmans ir noteicis, ka sievietēm būs atļauts vadīt automašīnu no jūnija, bet atļauts apmeklēt futbola spēles sievietēm atļauts jau no janvāra.

Cilvēktiesību aktīvisti gan norāda, ka Saūda Arābijas diskriminējošā vīriešu aizbildnības sistēma paliek neskarta, lai gan valdība apņēmusies to atcelt. Pašreizējā sistēma paredz, ka pieaugušām sievietēm no saviem vīriešu kārtas aizbildņiem ir jāsaņem atļauja ceļot, precēties, kā arī vīriešiem ir jāsniedz piekrišana sievietes vēlmei strādāt algotu darbu vai nepieciešamībai piekļūt veselības aprūpei.