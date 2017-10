Tikai dienu pēc tam, kad Saūda Arābija paziņojusi par pretgaisa aizsardzības sistēmu iepirkumu no Krievijas ASV Valsts Departaments atklājis, ka Tuvo Austrumu monarhija noslēgusi līgumu 15 miljardu ASV dolāru (12,8 miljardu eiro) vērtībā par jaunākās paaudzes pretraķešu sistēmas "Thaad" iegādi.

Sistēmu, kas spēj iznīcināt raķetes pat ārpus Zemes atmosfēras, ASV valdība piekritusi pārdot, ņemot vērā, ka šis darījums atbilstot ASV nacionālās drošības un ārpolitikas interesēm, raksta BBC. Šādas sistēmas iegāde stiprinās Saūda Arābijas un ASV sabiedroto Līča valstu drošības spējas pret Irānu un citiem reģionālajiem draudiem, norādījuši Valsts Departamenta pārstāvji. Vienlaikus Pentagona pārstāvji uzsvēruši, ka šis darījums nemainot militāro balansu reģionā.

"Thaad" sistēmas izšautas raķetes spēj notriekt īsā un vidējā rādiusa ballistiskās raķetes to pēdējā lidojuma etapā. To kinētiskā enerģija iznīcina pretinieka raķešu galviņas, tostarp kodolgalviņas. "Thaad" raķetes spēj sasniegt 150 kilometru augstumu un iznīcināt mērķi 200 kilometru rādiusā no sistēmas atrašanās vietas.

Noslēgtais darījums norāda uz ASV vēlmi stiprināt saiknes ar Saūda Arābiju, kā arī uzsver to vienotību ar monarhiju, iestājoties pret Irānu kā vienotu reģionālo ienaidnieku.

Tajā pašā laikā pašas Persijas Līča lielvalsts slēgtie darījumi ar Krieviju un ASV par aizsardzības sistēmu iepirkumiem norāda uz monarhijas vēlmi stiprināt savas pozīcijas, ņemot vērā ASV starptautiskās ietekmes mazināšanos. Ceturtdien Saūda Arābijas karaļa Salmana bin Abdula Aziza vizītes laikā Maskavā tika atklāts, ka monarhija iegādāsies arī Krievijas zeme-gaiss raķešu sistēmas "S-400", ziņoja valsts medijs "al-Arabiya".

Iepriekš, reaģējot uz Ziemeļkorejas draudiem, ASV "Thaad" sistēmas izvietojušas tām piederošajās Guamā un Havaju salās.

ASV "Thaad" sistēmas izvietojušas arī Dienvidkorejā, taču daudzi dienvidkorejieši pauduši bažas, ka to atrašanās valstī apdraud sistēmu pozīcijām tuvu dzīvojošos, ņemot vērā, ka tās varētu kļūt par pretinieka mērķi. Arī Ķīna paudusi bažas par šo sistēmu negatīvo ietekmi uz militāro balansu reģionā.