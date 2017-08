Zēns tika aizturēts pēc tam, kad internetā virāls kļuva video, kurā viņš redzams lielas ielas vidū dejojam 90. gadu deju "Makarena".

Konservatīvās valsts Iekšlietu ministrija informējusi, ka jaunietis parakstījis solījumu "vairs neveikt darbības, kas varētu apdraudēt paša un citu cilvēku dzīvības". Zēna identitāte netiek atklāta, taču zināms, ka viņš ir kādas citas arābu valsts pilsonis.

uzskatīts, ka video internetā pirmo reizi publicēts 2016. gada jūlijā.

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF— Ahmed Al Omran (@ahmed) August 19, 2017