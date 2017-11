Ar lomu seriālā "Ally McBeal" ("Alija Makbīla") pazīstamā aktrise un televīzijas sarunu šova vadītājas Elenas Dedženeresas dzīvesbiedre Porša de Rosi apsūdzējusi Sīgalu par seksuālu uzmākšanos, kas notikusi aktiera birojā.

"Viņš sacīja, cik svarīgi ir panākt ķīmiju arī ārpus ekrāna, apsēdinot mani un attaisot savu ādas bikšu rāvējslēdzēju," trešdienas vakarā tviterī ierakstījusi de Rosi.

"Es izskrēju laukā un zvanīju savai aģentei. Neizrādot ne vismazāko apjukumu, viņa atbildēja: "Nu, es nezināju, ka viņš nav tavs tips.""

Dedženeresa retvītojusi de Rosi tvītu saviem 75 miljoniem sekotāju, piebilstot: "Es lepojos par savu sievu."

Sīgals popularitātes zenītā atradās 80.gados un 90.gadu sākumā, pateicoties lomām tādās filmās kā "Under Siege" ("Ielenkumā") un "Above the Law" ("Ārpus likuma").

Dažās Austrumeiropas valstīs Sīgals populārs ir arī mūsdienās.

Pērn viņam tika piešķirta Serbijas un Krievijas pilsonība, bet Krievijas pasi viņš saņēma Kremlī no šīs valsts prezidenta Vladimira Putina.

2010.gadā Sīgalu tiesā iesūdzēja 23 gadus vecā bijusī asistente, kas apgalvoja, ka aktieris pret viņu izturējies kā pret "seksa rotaļlietu". Viņa vēlāk savu prasību atsauca.