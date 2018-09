Serbijas un Kosovas attiecības ir viens no daudzajiem izaicinājumiem, kas aizvadīto desmitgažu laikā definējis politisko, drošības un etnisko situāciju Balkānu reģionā. Portāls "Delfi" piedāvā ieskatu abu valstu attiecību vēsturē, konfliktos un iespējamā attīstībā.

Kopš Kosova 2008. gada februārī pasludināja neatkarību, Prištinas un Belgradas attiecībās ir pastāvējuši vairāki saspīlējumi. Serbija joprojām nav atzinusi Kosovas neatkarību, un abu valstu savstarpējās sarunas, kuras tika sāktas attiecību normalizēšanas nolūkos, nav bijušas īpaši efektīvas.

Šo iemeslu dēļ mazliet pārsteidzošs bija nesenais Serbijas piedāvājums veikt teritoriju apmaiņu ar Kosovu, kas balstīta uz konkrēto valstu reģionu etnisko sastāvu. Serbijas pārstāvji ir ierosinājuši veikt sekojošu teritoriju apmaiņu: Serbijas kontrolē pāriet Kosovas teritorijas ziemeļu daļas, kamēr Prištinas pārraudzībā nonāk Serbijas dienvidos esošais Presevas apvidus, kurā dzīvo liels skaits albāņu. Serbijas politiķi, kā arī analītiķi norāda, ka šāda teritoriju apmaiņa ļautu abām valstīm pārvarēt gadiem ilgās nesaskaņas un tuvoties ES dalībvalsts statusam.

Šim priekšlikumam ir gan piekritēji, gan pretinieki. Sarunas par iespējamo teritoriju apmaiņu ir uzsāktas nesen, un nav zināms, cik ilgu laiku tās prasīs. Tāpat nav zināms, kādas sekas apmaiņa varētu atstāt ne tikai uz Kosovas un Serbijas attiecībām, bet arī uz Balkānu reģionu kopumā, kur etniskie jautājumi jau vairākus gadsimtus ir cieši saistīti arī ar tendencēm politikas un drošības jautājumos.

Kosovas un Serbijas attiecību vēsture

Līdz 14. gadsimtam Balkānu reģions bija Bizantijas impērijas sastāvā. Dienvidslāvu tautas, tostarp serbi, Balkānu pussalas teritorijās sāka apmesties jau 6. gadsimtā. Vienlaikus pussalas dienvidrietumos sāka veidoties albāņu kopienas. Mazinoties Bizantijas ietekmei, 12. gadsimta izskaņā Kosovas teritorija kļuva par daļu no Serbijas impērijas, kuru pārvaldīja Nemanjiču dinastija.

Kopš 14. gadsimta otrās puses Osmaņu impērija serbiem atkaroja aizvien jaunas teritorijas, līdz 15. gadsimta vidū bija jau pilnībā iekarojusi visu Serbijas impēriju. Pēc Osmaņu uzvaras Kosovā dzīvojošie serbi pārvietojās uz citām teritorijām ziemeļos un rietumos. Daļa serbu kļuva par musulmaņiem. Šie procesi turpinājās nākamo gadsimtu garumā un noveda pie tā, ka albāņu skaits Kosovas reģionā palielinājās.

Serbija kontroli par Kosovu atguva 1912. gadā – pēc Pirmā Balkānu kara, bet to atkal zaudēja 1915. gadā. 1918. gadā Kosova tika iekļauta jaunizveidotajā Serbu, horvātu un slovēņu karalistē, kas vēlāk pārtapa par Dienvidslāviju. Šajā karalistē Kosova atradās Serbijas sastāvā. Laika posmā no 1918. līdz 1920. gadam Serbijas armijas veikto darbību dēļ daudzi vietējie albāņi bija spiesti pamest Kosovu, daļa no tiem pārcēlās uz Turciju. Belgradas valdība veicināja serbu došanos uz Kosovu, un tas nozīmēja, ka Kosovā dzīvojošo serbu skaits palielinājās, lai gan viņi joprojām bija etniskā minoritāte šajā reģionā.

Otrā pasaules kara laikā, 1941. gadā, Ass valstis okupēja Dienvidslāviju. Kosovas teritorija bija vienota ar Albāniju un atradās Itālijas kontrolē. Kad Ass valstis sāka atkāpties, albāņi vēlējās, lai Kosovas teritorija paliktu Albānijas sastāvā. 1944. gadā albāņi sarīkoja sacelšanos, bet to apturēja jaunās komunistiskās Dienvidslāvijas valdība un tās partizānu karaspēks.

Federālās Dienvidslāvijas valdība Kosovai piešķīra autonoma reģiona statusu Serbijas ietvaros, vienlaikus apspiežot jebkādus albāņu centienus veikt darbības, kas saistītas ar albāņu nacionālisma idejām. 20. gadsimta 60. gados Dienvidslāvijas valdība atzina albāņu etnisko identitāti un ļāva tiem iesaistīties vietējo un federālo institūciju darbā. Šajā periodā aizvien vairāk serbu pameta Kosovu. Ja pēc Otrā pasaules kara albāņi veidoja aptuveni pusi no provinces etniskā sastāva, tad 80. gadu sākumā albāņu bija aptuveni 75%, bet 90. gadu sākumā aptuveni 80%.

Attiecību pasliktināšanās

Pirmās nesaskaņas starp Kosovas albāņiem un Dienvidslāvijas valdību sāka veidoties 20. gadsimta 80. gadu beigās – neilgi pēc tam, kad federācijas vadītāja pienākumus sāka pildīt Slobodans Miloševičs. Miloševičs Kosovai atņēma tās vairākas desmitgades baudīto autonomiju, līdz ar to Serbija pārņēma kontroli pār administratīvajiem procesiem Kosovā.

90. gados Serbijas vadība diskriminēja Kosovas iedzīvotājus, neiekļaujot tos valsts administratīvajās, izglītības un veselības aprūpes sistēmās, raksta domnīca ECFR. Atbildot uz šo praksi, Kosovas līderi vairāku gadu garumā īstenoja mierīgas pretošanās politiku. Šī pretošanās politika nedeva cerētos rezultātus, tādēļ Kosovas albāņi izveidoja militāro grupējumu, kuru nosauca par Kosovas Atbrīvošanas armiju. Dienvidslāvijas un Serbijas spēki neilgi pēc šī grupējuma izveides sāka īstenot militāras operācijas pret Kosovas iedzīvotājiem.

1999. gada martā Kosovas konfliktā iesaistījās NATO, kas veica uzbrukumus pret serbu pozīcijām gan Kosovā, gan pašā Serbijā. Pēc alianses iesaistīšanās Serbija palielināja centienus izraidīt Kosovas albāņus no savām mājām, kā rezultātā provinci atstāja ap 800 000 iedzīvotāju, kas devās uz kaimiņvalstīm, vēsta domnīca ECFR. NATO gaisa uzbrukumus veica gandrīz trīs mēnešus, līdz Miloševičs piekāpās un piekrita izvest savus spēkus no Kosovas. Līdz ar to Serbija zaudēja administratīvo teikšanu pār Kosovu.

1999. gada 10. jūnijā Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pieņēma rezolūciju, paredzot, ka Kosovā tiks izveidota ANO vadīta pagaidu valdība un izvietoti starptautiskie drošības spēki. Tāpat ANO pārraudzībā bija politiskie procesi, kas saistīti ar Kosovas nākotnes statusa izlemšanu.

2006. gadā tika uzsāktas ANO vadītas sarunas starp Kosovu un Serbiju, lai lemtu par provinces nākotnes statusu. Sarunu vadītājs bija kādreizējais Somijas prezidents Marti Ahtisāri. Ahtisāri sarunu laikā sadarbojās arī ar tā saukto Kontaktgrupu, kurā bija Vācija, Francija, Krievija, Itālija, Lielbritānija un ASV.

Kontaktgrupa izvirzīja pamatprincipus attiecībā uz Kosovas statusu. Pamatprincipos bija iekļauts nosacījums, ka Kosovai jābūt multietniskai un ka nedrīkst pieļaut atgriešanos pie situācijas, kas Kosovā pastāvēja 1999. gada martā. Kontaktgrupa izvirzīja arī nosacījumu, ka Kosova nedrīkst būt pārdalīta vai arī atrasties savienībā ar kādu citu valsti. Kontaktgrupas valstu ārlietu ministri 2006. gada 31. janvārī sarunām pievienoja vēl kādu nosacījumu: ir jāsaņem Kosovas iedzīvotāju piekrišana Kosovas un Serbijas vienošanās rezultātam. Tobrīd aptuveni 90% Kosovas iedzīvotāju vēlējās neatkarību, līdz ar to šis paziņojums bija nozīmīgs, raksta domnīca ECFR.

Sākoties Serbijas un Kosovas sarunām, visai ātri kļuva skaidrs, ka būs grūti panākt vienošanos, kas atbilstu gan Belgradas, gan Prištinas interesēm – Serbija vēlējās saglabāt savu kontroli pār Kosovu, kamēr provinces pārstāvji uzskatīja, ka labākais veids, kā atrisināt nesaskaņas, ir panākt Kosovas neatkarību.

Par spīti abu valstu diametrāli pretējiem uzskatiem, Ahtisāri nāca klajā ar plānu, kas paredzēja labvēlīgu apstākļu nodrošināšanu arī Kosovā dzīvojošajiem serbiem. Plānā netika runāts par Kosovas pilnīgu neatkarību, bet minēti principi, kas nodrošinātu Kosovas pašpārvaldi. Plāns iekļāva arī serbu vadītu pašvaldību izveidi, garantētu serbu pārstāvniecību parlamentā un citās svarīgās institūcijās, kā arī Serbijas Pareizticīgo baznīcas mantojuma aizsargāšanu Kosovā. Serbija Ahtisāri plānu noraidīja. Toreizējais Serbijas prezidents Boriss Tadičs paziņoja, ka šāds plāns ir pretrunā konstitūcijai, un atzina, ka tas varētu palīdzēt Kosovai bruģēt ceļu uz neatkarību. "Serbija – un es kā prezidents – nekad nepieņems Kosovas neatkarību," 2007. gadā izteicās Tadičs.

Kosovas neatkarības pasludināšana

Turpmākajos mēnešos sarunas starp Prištinu un Serbiju nedeva gaidītos rezultātus, un 2008. gada 17. februārī Kosova pasludināja savu neatkarību. Tā paša gada oktobrī pēc Serbijas lūguma ANO Ģenerālā asambleja lika Starptautiskajai Tiesai izskatīt jautājumu par to, vai Kosovas neatkarības pasludināšana bija likumīga. 2010. gadā Starptautiskā Tiesa paziņoja, ka, pasludinot neatkarību, Kosova nav pārkāpusi starptautiskās tiesības. Šobrīd Kosovu ir atzinušas vairāk nekā 100 valstis. Serbija, Krievija, kā arī piecas ES dalībvalstis, tostarp Spānija, Kosovu nav atzinušas.

Neskatoties uz joprojām pastāvošo saspīlējumu Serbijas un Kosovas attiecībās, kopš 2008. gada abām valstīm ir izdevies spert soļus, kas veicināja attiecību normalizāciju. Piemēram, 2015. gadā abas valstis panāca vienošanos, kas atrisināja jautājumus telekomunikāciju un enerģētikas jomā.

2016. gadā Kosova panāca Stabilizācijas un asociācijas vienošanos ar ES. Serbijas un Kosovas savstarpējo attiecību normalizēšana ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai abas valstis varētu pievienoties ES. Tāpat Brisele ir norādījusi, ka pirms reālām sarunām par Kosovas pievienošanos ES Prištinai jāveic vairākas reformas gan politiskajā, gan ekonomikas sektorā.

Gan ES pārstāvji, gan arī eksperti ir norādījuši, ka Serbijas un Kosovas teritoriju apmaiņa ir riskants solis, kas var panākt pretēju efektu – tā vietā, lai uzlabotu attiecības, šāda rīcība varētu destabilizēt situāciju reģionā. Tādēļ ir grūti prognozēt, vai tiešām teritoriju apmaiņa varētu kļūt par Serbijas un Kosovas attiecību uzlabošanas stūrakmeni un notikumu, kas ļautu atrisināt gadiem ilgās nesaskaņas abu valstu starpā.