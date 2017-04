Foto: Kadrs no video

Ceturtdien, 13. aprīlī, Krievijas pilsētā Saratovā aizturēts Krievijas opozīcijas aktīvists un blogeris Vjačeslavs Malčevs, kurš pēc aizturēšanas piedzīvojis sirdstrieku, vēsta publicētā informācija Krievijas opozīcijas aktīvista Alekseja Navaļnija mājaslapā.

Izmeklētāji ļāvuši Malčevam atvadīties no savas meitas. Viņš pats pēc tam ticis aizvests uz Maskavu.

Pēc notikušā Malčevs piedzīvojis sirdstrieku, kā arī nevar pēc tās parunāt.

"Kāpēc Malčevam bija jāatvadās no meitas? Kāpēc viņa mājokļa durvju uzlaušanai bija jāpielieto zāģis?" šādi jautājumi uzdoti Navaļnija mājaslapā. Raksta autori pauduši sašutumu par to, kāpēc viņš ir aizturēts. "Vai viņš ir kādu nogalinājis? Nozadzis no valsts budžeta miljardus? Viņš devis kukuli Medvedevam?"

Navaļnija mājaslapā teikts, ka Malčeva aizturēšana pamatota ar to, ka viņš Maskavā esot uzbrucis policistam. "Vai tieši šī iemesla dēļ nepieciešams uzlauzt dzīvokļa durvis, kad tajā atrodas viņa ģimene un meita?" teikts mājaslapā.

Tāpat Navaļnija mājaslapā pausts uzskats, ka tas ir "akts ar iebiedēšanu". Nav iespējams aizturēt tos cilvēku pūļus un tūkstošus, kas 26. martā ieradās uz Navaļnija organizēto mītiņu, secināts Navaļnija mājaslapā, kurā atkārtoti tiek aicināts cīnīties pret korupciju Krievijā.

Jau vēstīts, ka Krievijas opozīcijas aktīvists Navaļnijs, kurš pēc 15 diennakšu aresta par 26. marta mītiņiem Krievijā pirmdien atbrīvots no ieslodzījuma, aicina uz jaunām protesta akcijām pret varas korupciju. Korupcijas apkarotājs šajā sakarā aicina visus patriotus neatkarīgi no politiskajiem uzskatiem pulcēties uz miermīlīgiem mītiņiem pret korupciju 12. jūnijā, kad tiek atzīmēta Krievijas diena.

Brīdinām, ka video dzirdama nenormēta leksika krievu valodā!