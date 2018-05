Izraēla ir kategoriski pieprasījusi, lai Irānas spēki pilnībā atstāj Sīrijas teritoriju, uzskatot Irānas klātbūtni šajā valstī par draudu savai drošībai. Arī Savienotās Valstis, kas ir Izraēlas sabiedrotais, aicinājušas izvest Irānas karavīrus no Sīrijas un pārtraukt grupējuma "Hizbollah" atbalstu Sīrijas prezidenta Bašara al Asada režīmam.

Krievijai, kas Sīrijas pilsoņkarā arī atbalsta Asadu, ir izdevies saglabāt tuvas attiecības gan ar Izraēlu, gan Irānu. Lavrovs norādīja, ka pastāv starptautiskas vienošanās, kas nosaka, ka visiem ārvalstu spēkiem ir jāatstāj dienvidrietumu deeskalācijas zona. Ministrs piebilda, ka Krievija pie šī jautājuma strādā kopā ar ASV un Jordāniju.

#Pt. Assad forces keep arriving in #Quneitra & #Daraa provinces for what they call "the big S. battle". pic.twitter.com/0qdtUkJ3r6