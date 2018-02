Krievija Sīrijas pilsoņu karā sniedz atbalstu prezidenta Bašara al Asada valdībai. Su-25 lidmašīna tika notriekta 3. februārī virs nemiernieku kontrolētas Idlibas provinces daļas. Atbildību par kaujas lidaparāta notriekšanu uzņēmās kaujinieku alianse "Hayat Tahrir al-Sham" (HTS) (iepriekš pazīstami kā "Al Nusra Front"),

Krievijas aizsardzības ministrija apstiprināja lidmašīnas notriekšanu un paziņoja, ka pilots gājis bojā. Pirmdien Krievija precizējusi notikušā apstākļus.

Majora Romāna Filipova vadītais Su-25 sašauts ar pārnēsājamo pretgaisa aizsardzības kompleksu, paziņojumā skaidro Surovikins. Lidotājs centies iznīcinātāju noturēt gaisā un ziņojis, ka viņam ir trāpīts, bet pēc tam katapultējies.

VIDEO: Additional footage released by Jaish al-Nasr shows a burning Su-25 and parachute of pilot. pic.twitter.com/hVS0PQjdod

