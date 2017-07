Vienošanās, par kuru tika paziņots pēc ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās Hamburgā, ir pirmā Trampa administrācijas iniciatīva Sīrijas jautājumā sadarbībā ar Krieviju.

Vienošanās iecerēta kā sākums plašākam un stabilākam mieram kara plosītajā Sīrijā.

Svētdien Tramps tvītoja, ka noslēgtais pamiers palīdzēs glābt Sīrijas iedzīvotāju dzīvības. Tāpat ASV prezidents mudināja veidot ciešākas un konstruktīvākas attiecības ar Krieviju.

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia!