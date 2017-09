ANO Sīrijas izmeklēšanas komisijas pētījums attiecībā uz ķīmisko ieroču lietošanu Sīrijas pilsoņkara laikā ir līdz šim vērienīgākais.

Jau iepriekš tika konstatēts, ka Hān Šeihūnā izmantots zarīns, bet nebija viennozīmīgi minēts uzbrucējs. "Valdības spēki turpināja izmantot ķīmiskos ieročus pret civiliedzīvotājiem opozīcijas kontrolētajos rajonos. Smagākajā incidentā Sīrijas Gaia spēki Hān Šeihūnā Idlibas reģionā nogalināja desmitus, no kuriem vairums bija sievietes un bērni," liecina ANO ziņojums, komisijai uzbrukumu pasludinot par kara noziegumu.

Kopumā ANO ir konstatējusi 33 ķīmisko ieroču uzbrukumus. No tiem 27 pastrādājuši Sīrijas valdības spēki, no kuriem septiņi fiksēti šogad periodā no 1. marta līdz 7. jūlijam, bet sešu agrāk notikušu uzbrukumu pastrādātāji nav noskaidroti.

Režīma spēki vairākkārt nolieguši ķīmisko ieroču izmantošanu, tostarp apgalvojuši, ka Hān Šeihūnā iznīcinājuši opozīcijas kaujinieku ieroču krājumus, kuru vidū atradušies ķīmiskie ieroči, ko gan ANO izmeklētāji noraidījuši kā nepatiesu liecību.

Konkrētā uzbrukuma izmeklēšanā intervēti 43 liecinieki, cietušie un pirmie palīdzības sniedzēji, kas ieradušies notikuma vietā. Tāpat eksperti pētījuši satelītattēlus, bumbu paliekas, un pirmos ziņojumus, kuri tūlīt pēc traģēdijas sūtīti palīdzības dienestiem.

Komisija trešdien izplatītajā pētījumā vienlaikus noraidīja, ka ASV uzlidojums Al Džinas pilsētas mošejai šā gada martā Alepo reģionā, kurā bojā gāja 38 cilvēki, būtu vērtējams kā starptautisko likumu pārkāpums.

Šis ir komitejas 14. ziņojums kopš 2011. gada, kad sākās Sīrijas pilsoņkarš.