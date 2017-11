Islāmisti patvērušies reti apdzīvotajos apvidos, no kuriem pirms vairākiem gadiem īstenoja uzbrukumus lielajām pilsētām. Līdz šim "Daesh" kaujinieki vēl spēja brīvi pārvietoties starp Irāku un Sīriju, bet nedēļas nogalē Sīrijas kurdu vadītie "Sīrijas Demokrātiskie spēki" ar ASV gaisa atbalstu sasniedza Irākas robežu tuvu Sīrijas spēku pagājušajā nedēļā ieņemtajai Abū Kamālas pilsētai pie Eifratas upes, un jau tuvākajās dienās paredzama islāmistu kontrolēto teritoriju sadalīšana mazākās "kabatās".

Irākā kampaņā pret "Daesh" iesaistījušās Irākas spēku vienības, kuras fotogrāfijās redzamas galvenokārt melni krāsotos tērpos un transportlīdzekļos. Savukārt lielākos sauszemes spēkus veido Irānas speciālo uzdevumu vienības "Quds" ģenerāļa Kasama Suleimani radītie "Tautas mobilizācijas spēku" grupējumi. Tie karo zem dažādiem karogiem un nosaukumos pārstāv galvenokārt kādu reliģisku kustību vai personāžu.

Kā redzams fotogrāfijās, daļu no Irānas veidotajiem grupējumiem apbruņojušas arī ASV, kamēr daļu amerikāņi uzskata par bīstamiem radikāliem grupējumiem. Iepriekš ASV atbalsts šīm šiītu kaujinieku vienībām izsauca Irākas kurdu sašutumu, īpaši pēc tam, kad vairākas no tām kopā ar Irākas spēkiem oktobra vidū iebruka Kurdistānas kontrolētajās teritorijās.

ASV vadītā starptautiskā koalīcija kaujās pret "Daesh" sniedz arī gaisa atbalstu, un iepriekš ziņots arī par amerikāņu specvienību iesaisti atsevišķās operācijās uz zemes.

Pagājušajā nedēļā, uzsākot "Daesh" tvarstīšanu tuksnesī, jau pirmajās dienās pavisam netālu uz rietumiem no lielās Baidži pilsētas irākieši uzgāja plašu džihādistu treniņnometni. Tajā cita starpā uzietas vairākas amerikāņu "Humvee" automašīnu butaforijas.

Greater Ali Brigade uncovered an array of decoy vehicles during Day 1 operations in the Badia / Tharthar region, part of a training camp that ISIS had been running in recent years. pic.twitter.com/VloT01Ze51

