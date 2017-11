Jau vairākus mēnešus Ziemeļkoreja ir atgriezusies pasaules sabiedrības uzmanības centrā, tās ekscentriskajam līderim Kimam Čenunam iesaistoties skarbu vārdu apmaiņā ar ne mazāk pārsteidzošo ASV prezidentu Donaldu Trampu. Izmēros nelielā valsts ar vienu no pasaulē lielākajām armijām un ambīcijām uz kodolvalsts statusu pēdējā laikā aktīvi izmēģina ballistiskās raķetes. Tikmēr preses aģentūras "The Associated Press" fotogrāfe Vonga Maijeī (Wong Maye-E) ar savām bildēm piedāvā ieskatu parasto ziemeļkorejiešu ikdienā, kas pēdējo gadu laikā nav daudz mainījusies.

Ziemeļkoreja ir viena no nepieejamākajām valstīm pasaulē. Lai gan uz to iespējams ceļot, visi piedzīvojumu meklētāji tiek vesti pa vienu un to pašu maršrutu, kurš ir smalki izplānots, lai šīs zemes ikdiena tā arī paliktu neredzama. Nesen interesantu ieskatu komunisma citadelē piedāvāja latviešu un norvēģu komandas kopīgi veidotā filma "Atbrīvošanas diena", taču šāda iespēja ielūkoties Ziemeļkorejā ir reta.

Savukārt fotogrāfei Vongai, kura aģentūru nodrošina ar fotogrāfijām no svarīgākajiem Singapūras, Dienvidkorejas un Ziemeļkorejas notikumiem, ikdienā izdodas ķert mirkļus arī no reālās ziemeļkorejiešu dzīves. Fotogrāfei līdzās parādēm un kongresiem, atrodoties slēgtajā valstī, izdodas noķert kadrus uz ielām un pa auto logu. Fotogrāfijās redzami cilvēki ceļā uz un no darba, bērni sarkanos kaklautiņos, lielas tukšas ielas, pārpildīti tramvaji un pustukšs metro, kā arī skaistas ainavas ar jauniem dzīvojamajiem rajoniem.

Visas fotogrāfijas uzņemtas pēdējā pusotra gada laikā. Arī iepriekš esam publicējuši Vongas fotogrāfijas, tās iespējams apskatīt šeit.