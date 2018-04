33 gadus vecā sieviete no Solsberi slimnīcas izrakstīta pirmdien un nogādāta drošā vietā. Sergejs Skripaļs joprojām paliek slimnīcā, taču viņa stāvoklis strauji uzlabojoties.

Skripaļa vēl nav pilnībā izveseļojusies un ārstniecībai viņai būs jāturpina ambulatori.

Skripaļiem pēc piedzīvotā uzbrukuma savas drošības dēļ, domājams, būs jāmaina vārdi un jāpārceļas uz kādu nezināmu vietu, iespējams, ASV, ziņoja britu mediji, Vairāk par to, kā varēja notikt Skripaļu saindēšana, var lasīt šeit.

Reaģējot uz ziņām par Jūlijas Skripaļas izrakstīšanu no slimnīcas, Krievijas vēstniecība Lielbritānijā pieprasījusi pierādījumus, ka sieviete to darījusi brīvprātīgi.

We congratulate Yulia Skripal on her recovery. Yet we need urgent proof that what is being done to her is done on her own free will.

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 10, 2018