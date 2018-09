Londona abus vīriešus uzskata par Krievijas militārā izlūkošanas dienesta GRU aģentiem. Pēc Skripaļa saindēšanas viņi ir atgriezušies Krievijā un, tāpat kā Kremlis, noliedz savu saistību ar uzbrukumu un speciālajiem dienestiem.

Žurnālistiskās izmeklēšanas grupa "Bellingcat" un portāls "Insider" publicējuši izziņu no Krievijas Federālā migrācijas dienesta datu bāzes, kas pieejama tikai Iekšlietu ministrijas darbiniekiem.

Pases izsniegšanas dokumentā par Aleksandru Petrovu iespiests zīmogs "datus neizsniegt". Bet pašā izziņā nav informācijas ne par citām izsniegtām pasēm, ne pieraksta adreses. Parastajās anketās, ko iesniedz Iekšlietu ministrijai, lai saņemtu ārzemju pasi, šie dati ir jānorāda obligāti, uzsver pētījuma autori.

Tāds pats zīmogs "datus neizsniegt" atrodams arī dokumentos par Boširova pasi, vēlāk ziņoja portāls "Projekts". Boširovam pase izsniegta gadu vēlāk – 2010. gadā.

Datu bāzē norādīts, ka Petrovs dzimis 1979. gada 13. jūlijā. Braucienam uz Lielbritāniju izmantoto pasi viņš saņēmis 2009. gadā, "nomainot bojātu pasi". Taču "bojātā" pase ar anketā norādīto numuru nekad dzīvē nav eksistējusi, atzīmē pētnieki.

Turklāt Petrova un Bošiorova lidojumam uz Londonu reģistrēto pasu numuri atšķiras tikai ar vienu ciparu – Boširovam pase beidzas ar 1294, bet Petrovam ar 1297. Turklāt Federālā migrācijas dienesta datu bāzē, kur ārzemju pasēm obligāti jābūt ievadītām, tās vispār neparādās, norādīts pētījumā.

Pētnieku aizdomas rada arī apstāklis, ka gan Petrova, gan Boširova pases izsniegtas Federālā migrācijas dienesta Maskavas nodaļā 770001 – te pases saņēmis arī bijušais "Rosņeft" priekšsēdētāja vietnieks Eduards Hudainatovs, mediju menedžeris no partijas "Vienotā Krievija" ģenerālās padomes Sergejs Ļisovskis un daudzi citi augsta ranga Krievijas ierēdņi un drošības iestāžu darbinieki.

Lidojuma reģistrācijas dati liecina, ka Petrovs un Boširovs biļetes uz Londonu nopirka 1. martā – dienu pirms izlidošanas, kas liek apšaubīt viņu teikto intervijā kanālam RT, ka braucienu bija ieplānojuši jau iepriekš. Nedaudz agrāk tajā pašā dienā biļeti uz Londonu nopirka arī Skripaļa meita Jūlija.

"Novaja Gazeta" atzīmē, ka uz izziņas ar zīmogu "ziņas neizsniegt" norādīts telefona numurs 1957966. Saskaņā ar medija rīcībā esošo informāciju, šis numurs attiecas uz automātisko telefonstaciju 195 Maskavas Horoševskas rajonā – tieši tur atrodoties Aizsardzības ministrijas GRU štāba dzīvoklis.

Uz izziņā atrodamo numuru piezvanījuši ārzemju žurnālisti Patriks Rivels un Olivers Kerols, un guvuši apstiprinājumu, ka sazvanīta ir Aizsardzības ministrija. Pēc Kerola jautājuma, vai pie viņiem strādā Petrovs, saruna pārtrūkusi.

