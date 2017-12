Jau ziņots, ka pērn āzis nodedzināts jau naktī pēc atklāšanas. Kāda nezināma neģēļa mestais molotova kokteilis lielo rotājumu strauji pārvērtis lāpā, un līdz ugunsdzēsēju atbraukšanai vairs neesot bijis, ko dzēst.

Kā atgādina medijs, zviedru salmu āzis ir 13 metrus garš, kā arī tas ir pasaulē lielākais salmu āzis.

Jau kopš 1966. gada, kad salmu āzis pirmo reizi uzstādīts, tas lielākoties ir izpostīts un aizdedzināts. Kopš 1966. gada tam ir izdevies izdzīvot vien 13 reizes. 30 reizes tas ir nodedzināts līdz pašai zemei, bet septiņas reizes to ir nozaguši vai izpostījuši vandaļi.

Šogad āzis publiskai apskatei izlikts jau no 3. decembra. Paredzēts, ka tas viesus un pilsētniekus priecēs līdz pat 2. janvārim, ja vien netiks izpostīts un nodedzināts. Pagaidām nevienam ļaundarim nav izdevies sabojāt lielo svētku dekoru.

Dekora aizsardzībai šajā gadā uzstādīts apkārt dubultais žogs, nolīgta apsardze, kā arī apkārt izvietotas videokameras.

Tāpat kā pērn, arī šogad salmu āža gaitas tiek vētītas tviterī, kur tam ir savs konts. Tajā ievietoti sveicieni svētkos, kā arī tiek ziņots par salmu āža pašsajūtu.

My ribbons are red, the sky is blue. I am amazing and so is the view! "Merry Contuniation" as we say in Sweden 😘 #gävlebocken pic.twitter.com/nzDLrsLuEv

— Gävlebocken (@Gavlebocken) December 29, 2017