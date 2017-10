18 gadus Krievijā pie varas esošais Vladimirs Putins, kuru, domājams, pārvēlēs amatā arī nākamgad gaidāmajās vēlēšanās, savu dzimšanas dienu atzīmēja 7. oktobrī. 80 Krievijas pilsētās šai dienā notika Kremļa kritiķa Alekseja Navaļnija atbalstītāju un Putina pretinieku protesti, kuru laikā aizturēti ap 290 cilvēki, kā liecina aktīvistu organizācijas "OVD-Info" dati.

Tikmēr Berlīnes centrā Aksela Springera ielā 42 Putina dzimšanas dienas priekšvakarā parādījās grafiti, kurā gaviļnieks attēlots, kopā ar baltiem baložiem sēžam krēslā. Abās pusēs lielajam grafiti redzami Frīdriha Šillera "Oda priekam" citāti vācu un krievu valodās.

Lai gan Berlīnes grafiti autors nav zināms, zīmīgi, ka par tādu apsveikumu parādīšanos ne tikai Berlīnē, bet arī Parīzē, Barselonā un pat Damaskā aktīvi ziņoja prokremliskie masu informācijas līdzekļi, ar tādiem citātiem kā, piemēram, "No Parīzes ar mīlestību", uzturot vienu no Maskavas propagandas motīviem, cik ļoti sabiedrība Putinu atbalsta Rietumos.

Tiesa, Berlīnes grafiti Putina dzimšanas dienā jau apķēpāts ar uzrakstu vācu valodā "Mörder и Dieb" ("Slepkava un zaglis"), bet Putina atveida rokas un seja notraipīta ar sarkanu krāsu.

Rietumu un Krievijas attiecības ir strauji pasliktinājušās kopš 2014. gada pavasara, kad Maskava okupēja un anektēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu un sāka balstīt separātiskus nemierus Ukrainas austrumos. Ukrainas karā pret Krievijas apbruņotiem un apgādātiem karavīriem un kaujiniekiem ir gājuši bojā vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku.

Starptautisko tiesību pārkāpumi un asiņainā kara aizsākšana ievērojami ir pasliktinājusi Krievijas un Putina tēlu pasaulē. Iekšpolitiski Putins un varas elite tiek apvainota plašā korupcijā, kas padarījusi bagātus Putina tuvākā loka cilvēkus. Kremļa korupcijas atmaskošanā redzamākais aktīvists ir Aleksejs Navaļnijs.

Graffiti of Russian President Vladimir Putin, that appears to mark the leader's bday, was spotted in the western part of Barcelona on Friday pic.twitter.com/Em3zaN4ycB

— RussianEmbassy Malta (@RusEmbMalta) October 7, 2017

#Paris :Happy Birthday to Russian President . Paris graffiti honours #Putin as the Peacemaker of the world@BLIKOPENER333 pic.twitter.com/YYyRrxcNBw

— Hanan Shamoun (@HananShamounNL) October 7, 2017

This graffiti is said to have appeared in #Syria on the eve of President Putin's birthday pic.twitter.com/XjYjhuz2Cz

— RussianEmbassy Malta (@RusEmbMalta) October 7, 2017