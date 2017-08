Kādā slimnīcā Indijas Utarpradēšas štata Gorakhpuras rajonā piecu dienu laikā miruši vismaz 60 bērni un ir izskanējuši pārmetumi, ka nesamaksātu rēķinu dēļ ārstniecības iestādei bija beigušies skābekļa krājumi, vēsta raidsabiedrība BBC.

Amatpersonas ir atzinušas skābekļa piegādes problēmas, taču noliedz, ka tas būtu nāvju iemesls, norādot, ka bērni varētu būt mirusi arī dabisku iemeslu dēļ un ka daudzi slimnieki jau atvesti smagā stāvoklī.

Vairums mirušo pacientu ārstējās no encefalīta.

Bērnu miršana fiksēta no pirmdienas līdz piektdienai, turklāt 30 no 60 pacientiem mira laika posmā no ceturtdienas līdz piektdienai.

Šis reģions ir viens no nabadzīgākajiem Indijā. Katru gadu slimību dēļ tur tiek reģistrēti simtiem bērnu miršanas gadījumu.

Arī štata Veselības ministrija noliedz, ka bērni varētu būt mirušu skābekļa nepietiekamības dēļ, norādot, ka augusta vidējais miršanas gadījumu skaits dienā pēdējos trīs gados šajā slimnīcā bija 19 līdz 22. Taču paziņojumā nav precizēts, vai statistika attiecas tikai uz bērniem, vai visiem pacientiem.

Šis gadījums Indijā izraisījis sašutumu. Opozīcijas politiķi notikušajā steidz vainot premjerministra Narendras Modi pārstāvēto politisko partiju.

Pats Modi ir paziņojis, ka rūpīgi seko situācijai un sāktajai izmeklēšanai.