Radikālie ieteikumi no asociācijas nākuši pēc tam, kad par e-cigarešu iedarbību uz cilvēku veikti padziļināti pētījumi un pierādījies, ka to radītais ļaunums ir krietni mazāks nekā no klasiskajām cigaretēm.

"Ik gadu ar e-cigarešu palīdzību smēķēšanu atmet ap 20 000 cilvēku," skaidro PHE eksperti.

Vidēji divi no pieciem smēķētājiem e-cigareti nav pamēģinājuši, jo ir pārliecināti, ka tā ir tik pat kaitīga kā cigarete, PHE pētījuma rezultātus skaidro "Sky News".

"Katru minūti slimnīcā tiek nogādāts kāds smēķētājs. Anglijā smēķēšanas dēļ ik gadu tiek reģistrētas aptuveni 79 000 nāves gadījumu," atzīst PHE profesors Džons Ņūtons.

"E-cigaretes lietošana ir aptuveni 95% mazāk kaitīga par parasto cigareti, turklāt tai nav nekādas ietekmes uz pasīvajiem smēķētājiem," apgalvo profesors.

Anglijas Sabiedriskās veselības asociācija jeb PHE ir 2013. gadā dibināta valdības iestāde, kas darbojas, lai aizsargātu un uzlabotu valstī esošo veselības aprūpes sistēmu kvalitāti. Iestādē darbojas 5500 darbinieki, tajā starpā zinātnieki, pētnieki un publiskās veselības speciālisti.