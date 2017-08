Incidentā dzīvību zaudēja seši vīrieši un divas sievietes. Medijs precizē, ka kravas automašīnas ietriekušās minibusā, kā rezultātā astoņi cilvēki gāja bojā.

31 gadu vecais Ruszerds Meisiereiks un 53 gadus vecais kravas automašīnas vadītājs Deivids Veigstafs tikuši apsūdzēti astoņu cilvēku nāvē, ko izraisījusi pārgalvīga braukšana. Tāpat viņiem izvirzītas apsūdzības smago traumu izraisīšanā, ko guvuši četri cietušie. Tiek norādīts, ka 31 gadus vecā autovadītāja alkohola koncentrācija asinīs pārsniegusi atļauto normu.

Meisiereikam pirmdien nāksies stāties tiesas priekšā, bet 11. septembrī tiesas priekšā stāsies Veigstafs.

Cietušū vidū ir piecus gadus veca meitenīte, kāda sieviete un vīrietis, kuriem konstatēti dzīvībai bīstami ievainojumi. Tāpat traumas guvusi arī kāda cita sieviete, kurai konstatēti smagi ievainojumi.

Daži no bojā gājušajiem, kuri pārvietojušies ar minibusu, bija atbraukuši no Indijas uz Lielbritāniju ceļojumā, atsaucoties uz ceļojumu aģentūras "ABC Travels" paziņoto policijai, vēsta BBC.

Kravas automašīnu vadītāji pārstāvējuši firmas "FedEx" un "AIM Logistics". Uzņēmumu vadītāji izteikuši līzjūtību bojā gājušo un cietušo ģimenēm.

The crushed minibus being towed away from M1 crash in which 8 people lost their lives in early hours of this morning pic.twitter.com/B00WB5rM0P

— SejalKariaITV (@SejalKaria) August 26, 2017